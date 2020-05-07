إصابة حافظ أول للشرطة بطلق ناري من سلاح زميلة له بمقر الأمن الحضري لسفيزف

أصيب هذا الاربعاء بمقر الأمن الحضري لسفيزف التابع لأمن ولاية سيدي بلعباس, حافظ أول للشرطة بطلق ناري من سلاح زميلة له تعمل معه بذات المصلحة, حسب ما أفاد به الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان "يوم الأربعاء 06 ماي 2020 في حدود الساعة 08:30 صباحا, بمقر الأمن الحضري لسفيزف التابع لأمن ولاية سيدي بلعباس, أصيب حافظ أول للشرطة بطلق ناري من سلاح زميلته تعمل معه بذات المصلحة".

وأضاف ذات المصدر أن "الضحية الذي أصيب على مستوى الرجل, تم نقله إلى المستشفى الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس, حيث بعد تلقيه العلاج استقرت حالته الصحية", مشيرا الى أن "التحقيق مفتوح من طرف النيابة المختصة إقليميا".