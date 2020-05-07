بحث إمكانية استضافة اسطنبول لنصف نهائي ونهائي رابطة أبطال أوروبا

أعلن أرماندو دوكا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الاتحاد يبحث إمكانية إقامة مباراتي نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا بمدينة اسطنبول التي من المقرر أن تستضيف النهائي.

وأكد دوكا, الذي يترأس الاتحاد الألباني لكرة القدم, الأربعاء في مقابلة مع قناة إيطالية, أنه من المنتظر استكمال ربع النهائي من البطولة على شكل مباراة واحدة بدل الذهاب والإياب كما جرت العادة.

وأضاف: "علينا أن نفكر في تنظيم أنفسنا ولعب عدد أقل من المباريات.

لذلك ستلعب الأدوار القادمة بداية من ربع النهائي من مباراة واحدة.

كما سيتم إجراء مباريات نصف النهائي والنهائي في إسطنبول التركية".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستكمال مسابقة رابطة الأبطال في أقرب وقت ممكن ووضع لذلك عدة سيناريوهات تهدف جميعها لإنهاء البطولة في أواخر شهر أوت المقبل.