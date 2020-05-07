اجتماع وزاري ثلاثي لتحسين تدفق الأنترنيت ونوعية خدمات الهاتف

عقد 3 وزراء اجتماعًا تنسيقيًا تشاوريًا، هذا الخميس، لتحسين تدفق الأنترنيت ونوعية خدمات الهاتف النقال والثابت.

وضمّ الاجتماع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، ووزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير الموارد المائية، أرزقي براقي، إلى "تحسين تدفق الأنترنيت والشبكة الهاتفية والخدمة العمومية في المناطق الكبرى، وفي مناطق الظل عن طريق التنسيق بين القطاعات".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان بومزار قوله أنّ اللقاء من شأنه كذلك "تثمين الاستثمارات الهامة في البنية التحتية، واستغلال الألياف البصرية المخصصة لقطاع الطاقة والتحولات المائية لضمان تدفق عالٍ وبجودة جيدة للأنترنيت وتحسين تغطية الشبكة الهاتفية وضمان النجاعة الاقتصادية".

من جهتهما، أبدى وزيرا الطاقة والموارد المائية استعدادهما للعمل سويًا في هذا النحو باستغلال البنية التحتية والأجهزة المتوفرة بطريقة مشتركة بين القطاعات الثلاث لتحسن خدمات الأنترنيت والشبكة الهاتفية.