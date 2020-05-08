فيفا يصادق على 5 تغييرات في مباريات كرة القدم حتى نهاية 2020

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") المعني بقوانين اللعبة، على التغيير "المؤقت" في قوانين اللعبة يسمح للفرق بإجراء خمسة تغييرات في المباريات بدلا من ثلاثة، مع استئناف النشاط المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويهدف هذا التغيير الذي سيكون ساري المفعول حتى نهاية 2020 إلى مساعدة اللاعبين على مواجهة الضغط المكثف للمباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من إتمام شهرين كاملين.

و أمام الاتحاديات الوطنية حرية اعتماد هذا التغيير في منافساتها المحلية.