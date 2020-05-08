كورونا : 626 وفاة جديدة ببريطانيا

أحصت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و241 وفاة.

وفي انتظار خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأحد المقبل، حول احتمال تخفيف قيود العزل، دعا وزير البيئة البريطانيين إلى "احترام القيود" في التنقلات والبقاء في منازلهم رغم الطقس الجيد وعطلة نهاية أسبوع طويلة.

وكانت الحكومة أغلقت المدارس، ودعت الناس إلى العمل من المنزل وتجنب استخدام وسائل النقل العام، وأمرت بإغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه وتعليق معظم الأعمال التجارية تفاديا لتفشي مرض "كوفيد-19".