الرئيس تبون يترأس غدا الاحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون غدا الاحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 10 ماي 2020 إجتماعا إستثنائيا برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

ويخصص هذا الاجتماع، حسب ذات البيان - "لاستكمال الدراسة والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية والجامعية الجارية".