كورونا : 189 إصابة جديدة و 6 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 189 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي إلى 5558 حالة. فيما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل الاجمالي إلى 494 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الـ6 الجديدة سجلت واحدة بكل من البليدة وتيبازة والمسيلة و ورقلة والبويرة وميلة، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث الى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 2546 من بينها 79 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمئة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفاة، الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 18 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم السبت، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الاشارة الى أن 13 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة والجزائر العاصمة ووهران وعين الدفلى والمدية وبشار من بين لولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 9157 وتشمل 3800 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و5357 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 19 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن كل تهاون تجاه التدابير الوقائية الأساسية يعيق المجهودات المبذولة لمواجهة الوباء ويؤدي حتما إلى تفاقم الوضع الوبائي مذكرا في هذا الإطار بضرورة اليقظة الدائمة و الاحترام الصارم لشروط النظافة والحجر المنزلي.