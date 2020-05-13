تراجع الهجرة غير القانونية نحو دول أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009

﻿ ذكر بلاغ للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، اليوم الثلاثاء، أن حجم تدفق الهجرة غير القانونية نحو دول الاتحاد الأوروبي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 .

وأوضحت الوكالة ،التي يوجد مقرها بالعاصمة البولونية وارسو، أنه في شهر أبريل انخفض عدد الحالات المكتشفة للعبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 85 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس الماضي ،مؤكدة أن المستوى الحالي هو الأدنى منذ عام 2009 ، عندما بدأت وكالة الاتحاد الأوروبي في جمع البيانات.

وأشارت (فرونتكس) إلى أنه في المجموع تم تسجيل أكثر من 900 معبر غير قانوني على طرق الهجرة الشهر الماضي، مبرزة أن "تراجع تدفق الهجرة غير القانونية يعود بالأساس إلى انتشار وباء الفيروس التاجي، الذي ثبط الكثير من الناس عن القدوم إلى دول أوروبا".

وحسب المصدر ، تم تسجيل أكبر انخفاض في الهجرة غير الشرعية في أوروبا على طريق الهجرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، و تم اكتشاف 40 حالة فقط الشهر الماضي أي بنحو 99 في المائة أقل من مارس، و تم تسجيل أكثر من 11200 عبور غير قانوني على هذا الطريق في الفترة من يناير إلى أفريل.

وفي وسط البحر الأبيض المتوسط ، انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 29 في المائة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق ،ولم يتعد عدد الأشخاص المعنيين حوالي 250، فيما استخدم 4100 شخص هذا الممر في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري .

وانخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر ممر غرب البحر الأبيض المتوسط في أفريل بنسبة 82 في المائة، و في الشهر الماضي، استخدمه أقل من 100 شخص، وفي الأشهر الأربعة الأولى ما يزيد قليلا عن 3000 شخص .

وفي أبريل الماضي، تم تسجيل أقل من 100 حالة عبور حدود غير قانوني على ممر غرب البلقان، و انخفضت النسبة بنحو 94 في المائة مقارنة بشهر مارس .

لكن خلال الأشهر الأربعة الأولى، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60 في المائة ، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ،ووصل إلى ما يقرب من 6000 حالة.