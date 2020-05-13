عبد العزير جراد : عهد استيراد كل شيء قد ولى

﻿شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بوهران على أن "عهد استيراد كل شيء قد ولى" مؤكدا أن السياسة الجديدة للحكومة ترتكز على "تشجيع الإنتاج الوطني".

وقال الوزير على هامش زيارته لورشة الملعب الأولمبي الجديد لوهران ( 4.000 مقعد) "لم يعد هناك مجال لاستيراد كل شيء وأي شيء"، مبرزا أن توجهات السياسة الجديدة للبلاد تقوم على "الإنتاج الوطني وترشيد النفقات".

ووجه جراد بالمناسبة تعليمات للشركة المكلفة بإنجاز أرضية الملعب الأولمبي الجديد للعمل على إنتاج العشب والركاز محليا، مضيفا أنه "ليس بالإمكان مواصلة الاعتماد على مؤسسات أجنبية لاستيراد مواد و سلع يمكننا إنتاجها محليا".

وكان الوزير الأول قد أشار خلال زيارته للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران إلى التغيرات العميقة التي تعتزم السياسة الجديدة القيام بها لبناء الجزائر الجديدة".

وأضاف أن "الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا تزامنت مع وقت القطيعة من أجل إقلاع جديد لنظام سياسي واقتصادي مبني على قواعد صحيحة.