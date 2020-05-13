الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا ونحو 280 ألف وفاة في العالم

أكد ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك تصاعدا في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 حول العالم حيث أن عدد الإصابات وصل إلى ما يقرب من 4 ملايين حالة و ما يقرب من 280 ألف وفاة.

وقال برنان - خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس- إن هناك 271 ألف حالة إصابة في 22 دولة من دول الإقليم هو ما يمثل نسبة 7% من الإصابات حول العالم.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة غير كافية و لابد من التوسع في اتخاذ التدابير و الإجراءات الوقائية و الاحترازية وزيادة إجراء الاختبارات والتباعد الاجتماعي لأن الفيروس مستمر معنا مشيرا إلى أن هناك توسعا في إجراءات الاختبارات وخاصة في دول الخليج.

وشدد على ضرورة التوعية الاجتماعية والتباعد البدني بين الأشخاص وارتداء الأقنعة لأن هذا الفيروس جديد ولا يوجد لدينا طريقة حتى الآن إلا الوقاية منه مشيرا إلى أنه في العراق تم تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية مما أدى إلى زيادة عدد الحالات الإيجابية.