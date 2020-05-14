تأجيل صالون "باتيماتيك 2020 " الى 22 نوفمبر القادم

تم تأجيل الطبعة 23 للصالون الدولي للبناء و الإنشاءات ومواد البناء و الأشغال العمومية "باتيماتيك" الى 22 نوفمبر القادم بسبب وباء كوفيد-19, حسبما أعلنته الأربعاء الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير "سافكس"

و أوضحت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انه "و نظرا لاستمرار تفشي وباء كورونا فانه من غير الممكن تنظيم هذا الصالون في يونيو 2020. و عليه تم تأجيله لبضع أشهر لتمكين العارضين والزائرين من كل الدول تحضير أنفسهم بعد نهاية الحجر بأريحية من اجل إنجاح مشاركتهم في هذا الصالون.

و كان من المقرر تنظيم الصالون في البداية في شهر ابريل الماضي لكن و بالنظر إلى الأسباب السالفة الذكر سينظم من 22 إلى 26 نوفمبر القادم بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر).

ومن المقرر أن يشارك في هذا الصالون -الذي يعد واحد من أهم الصالونات المهنية لقطاع البناء و الأشغال العمومية بالجزائر- حوالي 1.300 شركة منها 600 عارض يمثلون شركات أجنبية قادمة من 20 بلدا.

وقد تم تخصيص مساحة 44.000 م2 لهذا الحدث الذي ينتظر أزيد من 200.000 زائر ,حسب وكالة "باتيماتيك ايكبو" التي تنظم هذا الصالون بالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير.