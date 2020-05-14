الطارف : حجز 98 قطعة من الأحجار الكريمة و 90 غراما من الزئبق الأبيض

حجز عناصر فرقة البحث و التدخل للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف 98 قطعة من الأحجار الكريمة و 90 غراما من الزئبق الأبيض و أوقفوا أربعة أفراد قاموا بالاستغلال غير الشرعي لهذا النوع من المعادن، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المكلف بالاتصال و العلاقات العامة بهذا السلك الأمني.

وأوضح محافظ رئيس الشرطة، محمد كريم لعبيدي، أنه على إثر استغلال معلومات حول هذه المجموعة من الأشخاص الذين ينحدرون من ولايات حدودية بشرق البلاد، فتحت مصالح الشرطة تحقيقا مكن من التعرف على المشتبه بهم قبل توقيف ثلاثة (3) منهم و ذلك بحاجز مراقبة بالمدخل الغربي لمدينة الطارف.

وقد عثر بحوزة المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 60 سنة على 98 قطعة من الأحجار الكريمة و 90 غراما من الزئبق الأبيض، حسب ما أوضحه نفس المصدر الذي أشار كذلك إلى حجز المركبة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم.

كما تم توقيف المشتبه به الرابع في إطار هذه القضية، وفقا لما ذكره نفس المسؤول الأمني.

وقد توبع المشتبه بهم الأربعة عن تهم "البيع غير الشرعي للأحجار الكريمة و الزئبق الأبيض و مخالفة التشريع المعمول به في مجال الصرف"، ليصدر في حقهم قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف أمر إيداع، كما خلص إليه المصدر.

