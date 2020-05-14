نادي بشيكتاش التركي يعلن إصابة 8 من أعضائه بفيروس كورونا

كشف نادي بشيكتاش التركي، هذا الخميس، عن إصابة ثمانية من أعضائه بفيروس كورونا المستجد, وذلك قبل أقل من شهر من استئناف البطولة المحلية.

وأوضح النادي في بيان له أنّ الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية الذين تأكّد إصابتهم بالفيروس.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف لاسيما بعد أن حدّد الاتحاد المحلي للعبة 12 جوان القادم موعدًا لاستئناف منافسات البطولات المحترفة المتوقفة منذ مارس.

وأكد رئيس الفيدرالية، نهات أوزدمير، بأنّ المباريات ستلعب من دون جمهور، لكنّ هذا الأمر قد يتغير استنادًا إلى كيفية تطور تفشي فيروس كوفيد 19، وذلك في وقت كشف نادي القسم الثاني إرزوروم سبور أمس الأربعاء عن تسجيل إصابة 11 عضوًا بالفيروس، بينهم أربعة لاعبين.

وسجلت تركيا 143114 حالة إصابة بالفيروس، في حين توفي 3952 شخصًا حسب ما كشف عنه وزير الصحة التركي في آخر حصيلة.

وفي مارس الأخير، أعلن مدرب غالاتا سراي فاتح تيريم عن إصابته بالفيروس، تمامًا مثل الحارس السابق للمنتخب التركي وبرشلونة الإسباني روستو رتشبر، قبل أن يتعافيا.