كورونا: تعافي 100 مصاب و189 حالة إضافية و7 وفيات في الجزائر

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا؛ هذا الخميس؛ عن تعافي 100 مصاب من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 7 وفيات و189 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 529 وعدد الإصابات إلى 6442 حالة مؤكدة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز البروفيسور جمال فورار تعافي مئة مصاب في الساعات الأخيرة؛ بما رفع إجمالي المتعافين إلى 3158 شخصًا.

ونوّه فورار إلى أنّه جرى تسجيل الوفيات في 6 ولايات هي : عين الدفلى (2)، إضافة إلى وهران، بجاية، ورقلة، البويرة، تبسة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أشار فورار إلى أنّ الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 % من مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 % من مجموع حالات الوفيات.

وأشار فورار إلى أنّ 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الخميس، فيما سجلت 19 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و5 حالات، في حين تمّ تسجيل أكثر من 5 حالات عبر 14 ولاية.

وتعد البليدة والجزائر العاصمة وسطيف وبشار من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، بلغ عددها 10.753 وتشمل 4.474 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و6279 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 17 مريضا حاليًا في العناية المركزة.

واعتبر الدكتور فورار أنّ قرار تمديد الحجر الصحي "ضروري" في هذه المرحلة من الوضع الوبائي، مؤكدا أنّ دعم المواطنين لجهود الدولة في التصدي لهذا الوباء "واجب وطني وأخلاقي لضمان حماية صحة وأمن البلاد".