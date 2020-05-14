عرقاب: "تجاوزنا المرحلة الأصعب في سوق النفط"

أكد وزير الطاقة ورئيس مؤتمر أوبك, محمد عرقاب، هذا الخميس، "المرحلة الأصعب في سوق النفط تجاوزناها"، و"وضع السوق سيتحسن بسرعة بفضل استئناف النشاط الاقتصادي وعمل دول أوبك +".

وجاء في بيان لوزارة الطاقة، تأكيد عرقاب أنّ "الجزائر خفّضت إنتاجها من النفط تطبيقا لاتفاق 12 أفريل"، معربًا عن "ثقته بأنّ جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق ستحترم التزاماتها".

وكانت الــ13 دولة عضوة في منظمة أوبك و10 دول غير أعضاء الموقعة على اعلان التعاون أبرموا في 12 أفريل الفارط خلال الاجتماع الوزاري الـ10 للأوبك + اتفاق خفض الإنتاج وصف بــ"التاريخي"، ودخل حيّز التنفيذ في الفاتح من الشهر الجاري.

في هذا السياق، أكد عرقاب أنّ "ظروف وآفاق سوق النفط تستوقف جميع المنتجين وتتطلب احترامًا تامًا لاتفاقية خفض الإنتاج"، وجدّد رئيس مؤتمر أوبك بهذا الخصوص تأكيده بأنّ "الهدف الأساسي هو الوصول إلى تحقيق نسبة امتثال تفوق المئة من المئة لجميع الدول".

وهنّأ الوزير الدول المنتجة التي أعلنت مؤخرًا عن تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج، معتبرًا هذه الإجراءات الطوعية سيكون لها "بدون شك تأثيرًا إيجابيًا على السوق، وستسمح بتسريع استعادة استقرارها".

في سياق ذي صلة، أكد الوزير أنّ منظمة أوبك ستواصل متابعة تطورات السوق البترولية، مشيرًا إلى أنّ الاتصالات مستمرة على كل المستويات، واستعداد المنظمة لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون وبالإجماع مع شركائها في اتفاقية إعلان التعاون".

وقلصت الجزائر التي ترأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), انتاجها النفطي وفقا لاتفاق أوبك + الموقع في 12 أفريل الماضي، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في أن تحترم جميع الدول الموقعة على الاتفاق، التزاماتها في خفض الانتاج .

وكانت ثلاث دول من منظمة أوبك أعلنت في بداية الاسبوع الجاري عن تخفيضات طوعية في الإنتاج، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية 12 أفريل، ويتعلق الأمر بكل من المملكة العربية السعودية بخفض اضافي بمليون برميل في اليوم بداية من جوان المقبل والكويت بـ80 ألف برميل في اليوم، فيما أعلنت الامارات العربية المتحدة عن خفض يصل إلى 100 ألف برميل في اليوم.

يُشار إلى أنّ اتفاق أوبك + خفّض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل بداية من الفاتح ماي الجاري إلى غاية 30 جوان المقبل كمرحلة أولى، على أن تليها تخفيضات بـ7.7 مليون برميل في اليوم بين الفاتح جويلية ونهاية ديسمبر، ثم تخفيض بـ5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرًا بداية من الفاتح جانفي 2021.

وتبلغ حصة الجزائر من التخفيضات في المرحلة الأولى 240 ألف برميل في اليوم، تليها 193 الف برميل في اليوم لتصل في المرحلة الأخيرة من اتفاق اوبك إلى 145 الف برميل في اليوم.

وكانت دول "أوبك +" اتفقت في اجتماعها الاخير على عقد لقاء آخر يوم العاشر جوان الداخل بتقنية التحاضر عن بعد لبحث اجراءات جديدة إن اقتضت الحاجة لذلك قصد احداث التوازن في سوق النفط العالمية.