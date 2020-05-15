وفاة الشاذلي القليبي: الرئيس تبون يبعث برسالة تعزية ومواساة الى نظيره التونسي

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره التونسي، السيد قيس سعيد، على إثر وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، أشاد فيها بمواقف الفقيد في الدفاع عن القضايا الإقليمية والعربية وتعزيز العمل العربي المشترك، حسب ما أورده الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "على إثر وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، السيد الشاذلي القليبي، طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أشاد فيها بمواقف الفقيد في الدفاع عن القضايا الإقليمية والعربية وتعزيز العمل العربي المشترك، بكل حكمة وكفاءة وإخلاص، سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء".