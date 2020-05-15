وفاق سطيف : حلفاية يتبرأ من التسجيل الصوتي المنسوب إليه و يرفع شكوى ضد مجهول

رفع المدير العام لنادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) ، فهد حلفاية اليوم الخميس شكوى ضد مجهول بسبب تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن ترتيب مباريات متبقية من البطولة، حسب ما علم من إدارة الفريق .

و أوضح ذات المصدر ، أن المدير العام للشركة التجارية "بلاك إيقلز" لنادي الوفاق الرياضي السطايفي، تقدم رسميا إلى المصالح الأمنية المختصة بأمن ولاية سطيف لرفع شكوى ضد مجهول بعد تسريب تسجيل صوتي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء فحواه "حوار يدور بين فهد حلفاية و بعض الأطراف من أجل ترتيب بعض المباريات في البطولة الوطنية" .

و اعتبرت إدارة الوفاق أن الهدف من وراء هذا التسجيل هو "زعزعة بيت الوفاق و ليس فهد حلفاية" الذي استغرب من التسجيل الذي أنكره جملة و تفصيلا، مؤكدا بأنه مفبرك و واعدا بأنه سيبذل كل ما في وسعه لكشف و فضح كل من يقف وراء ذلك .

في ذات السياق، أشارت إدارة وفاق سطيف أن تألق النسر الأسود و تخطيه جميع المحن التي واجهته في بداية الموسم و ذلك بصعوده التدريجي من المرتبة الأخيرة إلى وصافة البطولة الوطنية و تألقه في منافسة كأس الجزائر و احتوائه على خزان من اللاعبين الشباب، جعل بعض الأطراف التي كانت تتنبأ بزوال وفاق سطيف من عالم كرة القدم تكيد له المكائد، حسب تعبيرها.