سعر سلة خامات الأوبك يواصل تحسنه ليقارب 25 دولارا للبرميل

أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الجمعة أن سعر سلة خاماتها واصل تحسنه ليقارب 25 دولارا أمس الخميس في ظل تفاؤل بعودة الطلب تدريجيا عقب بداية تخفيف إجراءات الحجر الصحي وكذا جهود الأوبك و شركائها عقب دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ منذ أسبوعين.

وجاء في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني أن سعر سلة خامات أوبك تحسن الى93ر24 دولار للبرميل أمس الخميس مقارنة بسعر25ر23 دولار سجل يوم الأربعاء، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال شهر ابريل حين بلغ 22ر 12 دولار للبرميل .

وتعرف سلة الأوبك أيضا بالسلة المرجعية للنفط الخام، وهى متوسط مرجعي لأسعار الخامات البترولية التي ينتجها أعضاء الأوبك حول العالم، وتستخدم كمقياس مهم لأسعار النفط الخام.

وتمثل الآن متوسط أسعار النفط في 13 دولة، تتمثل في الجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والسعودية والإمارات وفنزويلا.

و كانت قد توقعت أوبك أن يعرف الطلب على خاماتها تحسنا خلال السنة الجارية وذلك بسبب التخفيضات الإنتاجية الإضافية التي أعلنت عنها العديد من الدول الأعضاء مؤخرا مما يساعد على تحسن في الأسعار.

و جاء في التقرير الشهري الأخير لأوبك أن "من شأن تخفيضات الإنتاج الإضافية التي أعلنت عنها عدة دول أعضاء في أوبك مؤخرا و التي تتجاوز التزاماتها الطوعية بموجب اتفاق أوبك + المبرم في 12 ابريل الفارط ، تسريع إعادة التوازن إلى السوق العالمية للنفط وتحسين الطلب على خامات المنظمة في 2020" .

وأوضحت المنظمة أن الطلب على خاماتها بلغ 8ر29 مليون برميل في اليوم في 2019 مسجلا انخفاضا ب 2ر1 مليون برميل في اليوم عن مستوى 2018 في حين تتوقع انخفاض الطلب على خاماتها في 2020 إلى 3ر24 برميل يوميا أي بمقدار 6ر5 مليون برميل يوميا عن مستوى 2019.

وحسب ذات المصدر فقد ظل الطلب على خامات أوبك في 2020 على حاله تقريبا مثل تقييم الشهر الماضي .

و لكن، تتوقع المنظمة تحسن الطلب على خاماتها خلال السنة الجارية بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والكويت عن تخفيضات طوعية أخرى في إنتاجها النفطي في يونيو بالإضافة إلى اتفاق "أوبك+" الذي يشمل في المرحلة الأولى تخفيض بمقدار 7ر9 مليون برميل خلال الفترة من الفاتح مايو الجاري إلى نهاية يونيو المقبل كمرحلة أولى على أن تليها تخفيضات بــــ 7ر 7 مليون برميل في اليوم بين 1 يوليو و نهاية ديسمبر ثم تخفيض بــــ 8ر 5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا ابتداء من 1الفاتح يناير 2021.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك و شركائهم لقاء آخر يوم 10 يونيو المقبل بتقنية الفيديو لبحث مدى تقيد الدول الموقعة على الاتفاق بتخفيف الإنتاج و كذا إجراءات جديدة إن اقتضت الحاجة لذلك سعيا لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.