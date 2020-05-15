الجيش الوطني الشعبي يقضي على إرهابي بعين الدفلى

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، اليوم الجمعة ، بعين الدفلى ، على إرهابي آخر وضبطت مسدسا رشاشا وثلاثة مخازن ذخيرة في إطار مواصلة عملية البحث بولاية عين الدفلى ، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب، ومواصلة لعملية البحث والتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى/ن.ع.1، التي تم خلالها القضاء على إرهابي يوم 12 ماي 2020، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 15 ماي 2020، على إرهابي (01) آخر وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف و(03) ثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة (01) يدوية و(01) هاتف نقال".

و أوضحت وزارة الدفاع الوطني أن هذه "العملية, التي ما تزال متواصلة, تأتي لتؤكد عزم و إصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على متابعة المجرمين حتى القضاء عليهم نهائيا واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".