كرة القدم: هلال سوداني يستبعد الالتحاق بالهلال السعودي

نفي اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، الدخول في مفاوضات مع نادي الهلال السعودي بطل آسيا خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الانضمام إلى أزرق الرياض، مشددا على أن تركيزه الآن منصبّ على العودة إلى العشب الأخضر بعد الإصابة الطويلة.

وارتبط الهلال السعودي بعديد من الأسماء البارزة في الميركاتو المقبل ، في الوقت الذي التزمت إدارة الهلال الصمت إزاء التحركات في الصيف ، إلا أن الدولي الجزائري أكد أن الحديث عن الانتقال إلى البطولة السعودية مجرد شائعات.

وأضاف العربي في تصريحات صحفية : "تركيزي حاليا منصبّ على العودة من الإصابة إلى الملاعب مرة أخرى في سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، أحاول الالتزام بالبرنامج التأهيلي، وأترقب العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ، مع عودة النشاط الرياضي ".

وشدّ سوداني، صاحب الـ32 عاما، الرحال إلى أولمبياكوس في صيف 2019 ، قادما من صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي ، بعقد يمتدّ حتى يونيو 2021، وخاض مع الفريق اليوناني في 21 مباراة لحساب جميع المسابقات في الموسم الجاري، بمعدل 1101 دقيقة، أحرز خلالها 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتحيط الشكوك حول قدرة الهلال السعودي على الاحتفاظ بجهود الثالوث الأجنبي الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو ، والإيطالي سباستيان جيوفينكو، وهو ما دفع إدارة الزعيم إلى التحرك مبكرا في سوق الصيف، من أجل تدعيم صفوف الفريق.