كورونا : الصحة العالمية لا يوجد دليل على انتقال كورونا عبر العملات

كشفت منظمة الصحة العالمية،اليوم الجمعة حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19" عبر العملات مؤكدة على انه لا يوجد دليل على انتقال العدوى عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.

وقالت المنظمة إنه "لا يوجد حاليا، أي دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية"، مضيفة انه "لا يجب لمس الوجه أثناء تداول المال أو بعد تداوله".

وأكدت المنظمة على "غسل الأيدي بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 300 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي تجاوز عدد المصابين فيها 84 ألفا.

