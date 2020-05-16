إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق القدس

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، في بلدة أبو ديس، في شرق القدس المحتلة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" قولها إن طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس.

وأضافت أن "قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف تنقل أحد المصابين عند مدخل العيزرية، قبل أن تسمح بمرورها بعد تصوير هوية المصاب وطاقم الإسعاف".

وفي سياق آخر، داهمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة إلى السبت، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت (حي السلمة) والحي الغربي من البلدة قبل أن تعتقل سيدة وابنتها، وتفتش العديد من المنازل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد عزلت صباح الجمعة، بلدة يعبد عن العالم الخارجي، وأغلقت المدخل الرئيسي (الشرقي) للبلدة بالبراميل والحجارة ثم عززته بالمكعبات الإسمنتية، ومنعت المواطنين من المرور، في حين أغلقت جرافة إسرائيلية ترافقها عدة آليات عسكرية بالسواتر الترابية، طرقا فرعية في محيط البلدة، وأغلقت الشارع الواصل بين بلدة يعبد وقرى(النزلة وطورة الغربية وطورة الشرقية) بالمكعبات الإسمنتية، في محاولة لإحكام الحصار على البلدة وعزلها عن محيطها الخارجي، بينما تم اعتقال شابين آخرين.