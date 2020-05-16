كرة القدم: حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي لن يقام في 21 سبتمبر

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن حفل جوائزه السنوي الذي كان مقررا في 21 سبتمبر المقبل بمدينة ميلانو الإيطالية، "لن يقام" وأنه يدرس الخيارات المتاحة.

وأوضح متحدث باسم الفيفا بأن الحفل لن يقام "بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وتبعاته"، وأن الهيئة الدولية "تدرس بدائل محتملة"، غير أنها لم تحدد طبيعة هذه البدائل.

وتقيم الفيفا هذا الحفل سنويا لاختيار "الأفضل" في فئات عدة، أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعبة.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، بلقب أفضل لاعب في العالم للسنة الماضية، رفقة الأميركية ميغان رابينو، كأفضل لاعبة لدى السيدات، خلال حفل أقيم بمدينة ميلانو أيضا.

وتعد المدينة، الواقعة في مقاطعة لومبارديا بشمال إيطاليا، من أكثر المناطق تأثرا بـ"كوفيد-19" الذي تسبب حتى مساء الجمعة بأكثر من 31 ألف وفاة معلنة في البلاد.

ولدى السيدات، اختارت الفيفا في العام 2019 رابينو كأفضل لاعبة، بعد قيادتها منتخب بلادها الى التتويج بكأس العالم النسوية التي احتضنتها فرنسا.