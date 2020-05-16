كورونا : 192 إصابة و6 وفيات و 138 حالة شفاء في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر192حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 138 حالة تماثلت للشفاء فيما سجلت 6 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 6821 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 542 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3409 من بينها 138 خلال ال24 ساعة الماضية مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة (حالتان) وحالة واحدة بكل من قسنطينة وسيدي بلعباس وسطيف والمدية، بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم السبت فيما سجلت 21 ولاية اخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، في حين أن 10 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد الجزائر العاصمة والبليدة وعين الدفلى وتلمسان وبجاية من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 11.472وتشمل 4918 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و6554 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 20 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار تسجيل تهاون المواطنين خلال شهر رمضان الكريم في تطبيق احترام مسافة التباعد والتدابير الوقائية الأساسية مشددا بالمناسبة دعوته الى جميع المواطنين للبقاء على دراية بالتحديات الصحية والامتثال بالنصائح الوقائية كونها الاستجابة الوحيدة الحالية لاحتواء هذا الوباء.