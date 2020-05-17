البرازيل تتجاوز عتبة الـ 15 ألف وفاة

17/05/2020 - 12:02

ارتفعت حصيلة الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد بالبرازيل إلى 15633 بعد تسجيل 816 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة امس السبت.

وتم أيضا إحصاء 14919 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 233142 مما يجعل البرازيل في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات في العالم والبلد الأكثر تضررا بالوباء في أمريكا اللاتينية من الوباء.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بالبلد الجنوب أمريكي وصل إلى 89672.

وتعد ولاية ساو باولو (46 مليون نسمة) الأكثر تضررا من الوباء ب 61183 حالة إصابة و4688 وفاة تليها سيارا (23795 إصابة و1614 وفاة) وريو دي جانيرو (21601 إصابة و2614 وفاة).

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