بن بوزيد يوقف مدير مستشفى رأس الواد عن مهامه

أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، هذا الأحد بولاية خنشلة عن توقيف مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية برأس الوادي (برج بوعريريج) عن مهامه على خلفية وفاة الطبيبة وفاء بوديسة بعد أن أصيبت بعدوى (كوفيد-19) أثناء تأديتها عملها بذات المستشفى.

وعقب لقائه بإطارات قطاع الصحة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية حيحي عبد المجيد بقايس في إطار زيارة تفقد قام بها اليوم إلى ولاية خنشلة، أوضح الوزير أن توقيف مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية برأس الوادي، جاء على ضوء التحقيق الذي قام به المفتش العام لوزارة الصحة و السكان حول ظروف و ملابسات وفاة الطبيبة التي كانت تعمل بهذه المؤسسة، و ذلك بعد أن استمع إلى جميع الأطراف.

و ذكر الوزير بأن المدير الموقوف عن مهامه قد خالف قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمرسوم التنفيذي لتطبيقها بهدف مكافحة انتشار (كوفيد-19) والوقاية منه.

يذكر أن الطبيبة وفاء بوديسة قد توفت أول أمس الجمعة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بعين الكبيرة بعد أن انتقلت إليها عدوى فيروس كورونا المستجد بالمؤسسة الاستشفائية العمومية برأس الوادي حيث كانت تعمل.

و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد قام أمس السبت رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو بزيارة إلى المنزل العائلي للفقيدة بعين الكبيرة بولاية سطيف، حيث قدما التعازي باسم رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و الأسرة الطبية.