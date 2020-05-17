قوات مغربية تشن حملة تمشيط واعتقالات طالت قصر في مدينة السمارة الصحراوية المحتلة

ذكرت مصادر إعلامية صحراوية أن قوات الاحتلال المغربي شنت ليلة أمس السبت حملة تمشيط وترعيب في صفوف القاصرين بمدينة السمارة المحتلة، اعتقل على إثرها طفل قاصر وذلك غداة وقفة سلمية نظمها نشطاء صحراويين تنديدا بالحكم الجائر والانتقامي الذي صدر في حق الأسير المدني خطري فراجي بوجمعة.

وذكرت المصادر الإعلامية أن قوات الاحتلال المغربي اعتقلت خلال حملتها أمس بالسمارة الطفل القاصر، محمد سالم عبدالله محمد الشيخ ابريك، مشيرة إلى أنه "لم يتم إخبار عائلته التي كانت تبحث عنه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى أن توجهت إلى عدة دوائر للشرطة حيث تم إعلامها بأنه سيتم تقديمه لمحكمة الاحتلال بالسمارة المحتلة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة التمشيط والاعتقال أمس بعد الوقفة السلمية التي نظمها نشطاء صحراويين ليلة الجمعة تنديدا بالحكم الذي صدر في حق الأسير المدني خطري فراجي بوجمعة والمتمثل في 20 سنة سجنا نافذة.

وأشارت التقارير إلى أن عناصر الأمن المغربي اعتدت مستخدمة العنف على المتظاهرين واعتقلت طفل قاصر، محمد لمين ماء العينين هدان، الذي تم "تعذيبه داخل سيارة الشرطة وبمركز الشرطة قبل أن يتم إطلاق سراحه".

وفي إطار ممارستها الترهيبية بحق أبناء الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة، ذكر مصدر إعلامي صحراوي أن مجموعة من عناصر الشرطة نفذت أول أمس الخميس اعتداء على منزل عائلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، بمدينة بوجدور المحتلة.

ووفق ذات المصادر فقد قامت عناصر شرطة الاحتلال برشق منزل الحقوقية بالحجارة مما خلف إصابة ،الويعرة خيا، شقيقة سلطانة بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس واليد.

وأوضحت التقارير أن "هذا الفعل المشين الذي يمس بالحق في التعبير و التظاهر السلمي" جاء بعد أن حاولت قوات الشرطة مداهمة منزل عائلة سلطانة خيا، التي قامت رفقة أختها برفع العلم الوطني الصحراوي و ترديد شعارات سياسية و حقوقية مطالبة بالاستقلال و متضامنة مع السجناء السياسيين الصحراويين و مهنئة للأسيرة السياسية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، بمناسبة الإفراج عنها و استعادتها لحريتها بعد أن قضت ستة أشهر رهن الاعتقال السياسي بالسجن المحلي بالعيون المحتلة.

ذات التقارير أشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا.

و أفراد من عائلتها لاعتداءات السلطات المغربية، فقد سبق أن تعرضت لاعتداءات لفظية و جسدية و للتعذيب و مختلف المضايقات الأخرى التي مست من سلامتها الجسدية و أمنها الشخصي بسبب استمرارها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين من قبل الدولة المغربية.