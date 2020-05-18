وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري إلى النيجر

في إطار التضامن وتمتين العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، حطت يوم الأحد 17 ماي 2020 بمطار نيامي بالنيجر طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي على متنها الشحنة الخامسة للمساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة شعب النيجر.

كان في استقبال المساعدات الإنسانية، المتمثلة في مواد غذائية مختلفة ومواد صيدلانية، سفير الجزائر بالنيجر الذي أكد على أن هذه المبادرة تدخل في إطار دعم جهود التضامن بين الشعبين وتعكس العلاقات المتينة التي تربط البلدين.

للإشارة، ساهمت طائرات النقل للجيش الوطني الشعبي في نقل ما يزيد عن (150) طن من المعدات والمستلزمات الطبية لدولة النيجر عبر خمس رحلات جوية وهذا ما يعكس الالتزام الدائم والمستمر للجيش الوطني الشعبي في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.