رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا

ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعد ظهر الاثنين, اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد جرى الاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, السيد بلعيد محند أوسعيد, وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, السيد عمار بلحيمر, وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, السيد عبد الرحمان بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية, السيد لطفي جمال بن باحمد, الى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.