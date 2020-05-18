كورونا : 182 حالة جديدة، 07 وفيات و118 حالة تماثلت للشفاء في الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 182 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي إلى 7201 حالة. فيما سجلت 7 وفيات جديدة ليصل الاجمالي إلى 555 حالة، حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الـ7 الجديدة سجلت ثلاث منها بولاية سطيف وواحدة بكل من الجزائر، عين الدفلى، سيدس بلعباس وبجاية، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث الى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 3625 من بينها 118 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية