وساطة سلطة ضبط السمعي البصري تفضي الى اتفاق بين المركز الجزائري لتطوير السينما والتلفزيون الجزائري

كشفت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها اليوم الاثنين أنه تم نتيجة وساطتها امضاء اتفاق بين المركز الجزائري لتطوير السينما التابع لوزارة الثقافة والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري حول كيفية استغلال مجموعة أفلام سينمائية وأخرى وثائقية "خلال فترة الحجر الصحي فقط".

وأوضح ذات المصدر أنه "بعد أن تم اخطار سلطة ضبط السمعي البصري بشكوى بتاريخ 11 ماي 2020 يطلب فيها التحكيم في نزاع نشأ بين المركز الجزائري لتطوير السينما التابع لوزارة الثقافة والمؤسسة العمومية للتلفزة الجزائرية في كيفية استغلال مجموعة أفلام سينمائية وأفلام وثائقية كان قد سلمها المركز الجزائري لتطوير السينما للمؤسسة العمومية للتلفزة الجزائرية لبثها خلال فترة الحجر دون مقابل مادي بمقتضى عقد يتم امضاؤه من الطرفين".

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري أنه "طبقا لصلاحياتها التحكيمية في مثل هذه الحالات, لا سيما في المادة 55 من قانون النشاط السمعي البصري 14-04 , قام رئيسها بالاتصال بمديري المؤسستين العموميتين من أجل ايجاد تسوية بين الطرفين, حيث تم التفاهم الودي بينهما, وقد تم نتيجة هذه الوساطة امضاء الاتفاق من كلا الطرفين والمحددة بفترة الحجر الصحي فقط".

وأضاف البيان أن رئيس سلطة ضبط السمعي البصري "إذ يحيي بذلك الطرفين لتوصلهما لحل هذه القضية بطريقة ودية, يطلب من الجميع التقيد بالقانون والقواعد المهنية والاخلاقية".