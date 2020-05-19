بومزار : "حالات الإصابة بكوفيد-19 وسط عمال البريد كانت خارج أماكن العمل"

أكد وزير البريد و الاتصالات و التكنولوجيات و الرقمنة، إبراهيم بومزار الاثنين بقسنطينة أن "حالات الإصابة بكوفيد-19 وسط عمال البريد كانت خارج أماكن العمل".

و أوضح الوزير بأن مكاتب البريد عبر الوطن تعمل في "إطار الاحترام الصارم لإجراءات الوقاية و السلامة المطلوبة"، مشيدا في السياق ذاته بروح التفاني التي يبديها مستخدمو البريد لضمان الخدمة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وبعد أن ألح على أهمية تطوير شبكة البريد بقسنطينة وفقا للاتفاقيات الموقع عليها مع ديوان الترقية و التسيير العقاري و الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره لاستعمال الفضاءات المتاحة في إطار مختلف برامج السكن المنجزة، دعا الوزير إلى تعزيز هذه الهياكل بالشبابيك البنكية الآلية لضمان خدمة أفضل.

كما أبرز الوزير أهمية تشجيع استعمال الدفع الإلكتروني لتقليص الضغط على مكاتب البريد، حيث أفاد بدخول حيز الخدمة بقسنطينة لعديد محطات الدفع الإلكتروني بهدف تعميم و توسيع وسائل الدفع الإلكتروني لفائدة التجار على الخصوص.

و بعد أن طمأن بوفرة السيولة النقدية بمكاتب البريد، دعا الوزير إلى تكريس ثقافة الدفع الإلكتروني، مؤكدا بأن هذه التقنية "آمنة تماما".

إطلاق عملية تحديث شبكة "تي دي "أم" بقسنطينة

و قام وزير البريد والاتصالات و التكنولوجيات و الرقمنة بإطلاق عملية تحديث شبكة التكنولوجيا التي تستعمل الأسلاك النحاسية (تي دي أم) التي ستعوض بتكنولوجيا أف تي تي أش (الألياف البصرية إلى غاية الزبون).

و أفاد الوزير في لقاء مع الصحافة خلال زيارة عمل إلى هذه الولاية بأن قسنطينة هي ثاني ولاية بعد الجزائر العاصمة التي تعمل بجزء كبير بشبكة تي دي أم و هي "قديمة و تجاوزها الزمن"، مشيدا بالتزام مهندسي و تقنيي القطاع لضمان خدمة "في مستوى تطلعات المواطنين و تستجيب لمتطلبات الساعة".

و صرح الوزير بأن قطاعه عازم على تعميم الألياف البصرية في إطار استثمار على المدى المتوسط و الطويل من أجل تحسين الخدمة و التخلص نهائيا من النقائص المسجلة في هذا المجال، خاصة و أن الجزائر تتجه -كما قال- نحو تحديث الخدمة في جميع القطاعات.

و قد استلمت وزارة البريد و الاتصالات في إطار هذا الاستثمار تجهيزات جديدة من بينها محطة خط بصري يمكن من ربط آلاف المشتركين بشبكة أف تي تي أش، حسب ما أفاد به الوزير الذي أشاد بتفاني إطارات و تقنيي قطاعه لإنجاز هذه العملية ذات الأهمية "الكبيرة" كما ينبغي.

و فيما يتعلق بربط المدارس بشبكات الإنترنيت، صرح الوزير بأنه "من غير المعقول" أن تكون مدارس في سنة 2020 غير مربوطة بشبكة الإنترنيت، مؤكدا بأن دائرته الوزارية تعكف بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية من أجل إيجاد الوسائل و الآليات التي يجب وضعها للتخلص من العراقيل المطروحة في الميدان، خاصة ما تعلق بدفع مبالغ الفواتير.