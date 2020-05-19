لجنة الانضباط: ثاني وآخر إستدعاء للمدير العام لوفاق سطيف قبل تسليط العقوبة

وجهت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، إستدعاء جديدا للمدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية، لحصة يوم الخميس (00ر11 سا)، بعد غيابه عن جلسة الاستماع لأقواله، التي كانت مبرمجة الاثنين، "لأسباب صحية"، حسبما نشرته الرابطة على موقعها الرسمي.

وأشارت الهيئة الكروية أن هذا الاستدعاء سيكون الأخير قبل تسليط العقوبة.

وتم إستدعاء مسؤول النادي السطايفي، على خلفية التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إليه حول ترتيب مباريات البطولة، حسبما كشف عنه محامي النادي المنتمي الى الرابطة الاولى، نبيل بن نية.

وفيما يتعلق بالطرف الثاني المعني بهذه المكالمة الهاتفية المسربة، رفض المحامي الإفصاح عنه قائلا "لدينا ملف سنقدمه في هذه القضية، ونظرا لواجب التحفظ فلا يمكنني الكشف عن التفاصيل".

وتم اتهام حلفاية، من خلال التسجيل الصوتي الذي انتشر بكثافة هبر منصات التواصل الإجتماعي، بأنه طلب من أحد المناجرة المعروفين في الوسط الكروي بترتيب بعض مباريات البطولة المحترفة ومحاباة فريقه بهدف التتويج باللقب على حساب أندية أخرى.

ورفع فهد حلفاية، يوم الخميس الفارط شكوى ضد مجهول لدى المصالح الأمنية المختصة بأمن ولاية سطيف.

وعرفت هذه القضية ردود أفعال من عدة أطراف، حيث رفض مجلس إدارة الوفاق الاتهامات الموجهة إلى مديرها العام، خلال اجتماع أعضاء المجلس للتطرق الى قضية التسجيل الهاتفي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتهم الفريق بترتيب اللقاءات، حيث أكد بيان المجلس أن المعني "تبرأ من كل الاتهامات الموجهة اليه"، مؤكدا أن "التسجيل مفبرك والغرض منه هو ضرب استقرار الفريق من طرف جهات سيكشف عنها التحقيق".

وكان وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، قد تطرق الى هذه القضية، يوم الأربعاء، متعهدا بمحاربة الرشوة في المحيط الرياضي.

و أضاف: "في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق حول صحة هذا التسجيل، فإني أدين بشدة مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تنتهك قواعد اللعبة الرياضية و تسيء إلى نزاهة و سمعة الرياضة الجزائرية".

من جهته جدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خير الدين زطشي الاثنين، التزام الهيئة الفدرالية بمحاربة الفساد "بكل أشكاله" وذلك بعد أن تم نشر تسجيل صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بقضايا بيع وشراء مباريات نسب للمدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية.

وصرح خير الدين زطشي' للفاف تي في' قائلا: "اجدد التزام ورغبة الهيئة الفدرالية في وضع كل الامكانيات من أجل محاربة الفساد وبكل أشكاله.للأسف، إنها آفة تؤثر على كرة القدم".

وأشار رئيس الفاف إلى أن محاربة الفساد "تتماشى مع التزامات الدولة الجزائرية وسياستها في شن حرب لا هوادة فيها ضد كل الآفات التي تشوه صورة بلدنا".

وفيما يتعلق بقضية التسجيل الصوتي، أوضح رئيس الفاف أن الملف سيتم التعامل معها من قبل لجنة الأخلاقيات "التي تبقى مستقلة وستصدر حكمها النهائي بشفافية كاملة وبكل مسؤولية".