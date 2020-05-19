أبرز الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ ، الاثنين بولاية البيض، أنه سيتم إطلاق برنامج وطني لتزويد المناطق النائية والريفية والفلاحين بالطاقات المتجددة.

وأوضح الوزير المنتدب خلال زيارته إلى الولاية المنتدبة الابيض سيدي الشيخ في اليوم الثاني من زيارته الى الولاية أن هذا البرنامج الذي يأتي ضمن مخطط الحكومة في شقه المتعلق بالانتقال الطاقوي يتم التحضير له بالتنسيق مع عدد من الدوائر الوزارية على غرار وزارات الطاقة والفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتكفل بمختلف المناطق النائية بما فيها مناطق الظل والأرياف وأيضا المناطق الفلاحية خاصة المناطق الصحراوية والجبلية التي لم تربط بالكهرباء والتي سيتم تزويدها بالطاقة الشمسية .

وأشار في هذا الصدد الى أنه سيتم إطلاق نموذج لتزويد قرية أو قريتين بالطاقة الشمسية وستكون العينة من ولاية البيض على أن تعمم العملية على مختلف المناطق النائية ضمن هذا البرنامج.

من جهة أخرى ذكر آل سيد الشيخ بأهمية الاستثمار في مجال تدوير ورسكلة النفايات لما لهذا المجال من آفاق واعدة في تدعيم مسار الاقتصاد التدويري وخلق الثروة وفتح مناصب للشغل لفائدة الشباب.

كما افاد السيد آل سيد الشيخ بأن العمل جاري مع عدد من القطاعات الوزارية حاليا لايجاد الحلول المتعلقة بمشاكل التلوث الموجودة في البيئة الصحراوية، لافتا الى ان معالجة وحل هذه المشاكل يكون من خلال العمل الميداني.

من جانب آخر وفي إطار حماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض كشف الوزير المنتدب عن مشروع مقترح لإنجاز محميات على مستوى الولايات الصحراوية.

وقد شمل برنامج اليوم الثاني من زيارة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية تفقد محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة (مجمع سونلغاز) المتواجدة بالأبيض سيدي الشيخ والتي تتربع على مساحة تقارب 40 هكتار.

وقد سمحت هذه المحطة المنجزة سنة 2016 في اطار شراكة جزائرية ألمانية بتوفير اكثر من 138 جيغا أومبير من الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية حسب القائمين على هذه المنشأة.

ومن ناحية أخرى أشرف الوزير المنتدب على انطلاق قافلة تضامنية تضم مساعدات غذائية لفائدة 900 عائلة معوزة وأخرى قاطنة بمناطق الظل وأيضا متضررين من الحجر الصحي.

وتضمنت هذه المساعدات المقدمة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتنسيق مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين والمحسنين توزيع كمية من مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا منها 3.500 كمامة واقية و400 قناع واقي واكثر من300 بدلة واقية ،فضلا عن كمية هامة من القماش الذي يستعمل في خياطة الكمامات.