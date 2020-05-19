جمال بوقزاطة للإذاعة : هدفنا الذهاب الى جامعة رقمية وفق تصورات مستقبلية

كشف مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة عن جملة من التحديات التي تنتظر الجامعة الجزائرية على رأسها خوض معركة اكتساب المعرفة، مشددا على أن التكوين هو القاطرة لإنتاج جيل مثقف.

وأضاف جمال بوقزاطة الذي نزل هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الجامعة شرعت في ترتيب خارطة تكوين جديدة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة وتساير تطورات الجوانب العلمية و"هدفنا الذهاب الى جامعة رقمية وفق تصورات مستقبلية".

وأشار في هذا الصدد انه سيتم الشروع خلال الدخول الجامعي المقبل في "تحسين وإدراج تخصصات جديدة وتحوير أخرى على غرار نظام الالمديLMD وسيكون القطب الجامعي سيدي عبد الله الذي سيفتح أبوابه في الموسم الدراسي 2021/ 2020 محطة هامة لهذا الغرض من خلال انتهاجه طرقا وأساليب تكوينية حديثة جدا".

وحث جمال بوقزاطة الأسرة الجامعية بمن فيهم الأساتذة والطلبة على الانخراط في عملية الرقمنة وتقنية التعليم عن بعد "الذي اصبح ضرورة" واستغلال جميع الدعائم البيداغوجية من اجل التحضير لاختتام الموسم الدراسي الجامعي.

واعلن في هذا الصدد عن تخصيص 3 الى 4 اسابيع لدروس حضورية من اجل اتمام السداسي الثاني على ان تنظم بعد ذلك الامتحانات، داعيا الطلبة لإكمال برامجهم البيداغوجية.

وعن مسابقات التأهيل قال "إنها مطروحة، ويمكن مناقشاتها على غرار الدكتوراه وهذا وفق شروط الالتزام بتدابير الوقاية المعروفة من خلال وضع رزنامة مضبوطة للسماح للطلبة بمناقشة اطروحاتهم".

المصدر : الاذاعة الجزائرية