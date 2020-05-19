السفير الفلسطيني للإذاعة: سيتخذ قرار الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد

كشف السفير الفلسطيني بالجزائر، السيد أمين رمزي مقبول، عن اجتماع مرتقب للقيادة الفلسطينية للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية من جانب واحد.

وأكد السفير اليوم، للإذاعة الجزائرية، أنّ الإعلان عن قيام الدول الفلسطينية سيكون في الأراضي التي احتلت في سنة 1967، و وفق لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنّ هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة في المنطقة.

وأوضح أمين رمزي مقبول أنّ قوات الكيان الصهيوني ستقتحم الأراضي وستحاول فرض سيادتها عليها لذلك يطلب من جميع الدول الاعتراف بالقرار بالسيادة الفلسطينية والعمل على حماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي.