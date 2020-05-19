تسجيل 176 حالة إصابة بفيروس الكورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

19/05/2020 - 16:01

سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 176 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فيما سجلت 6 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7.377 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 561 مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت في ولايات البليدة سطيفوهران ورقلة سيدي بلعباس تيارت، كل منها حالة وفاة واحدة.

وبالنسبة لعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 121 حالة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3746.

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