مقتل 10 وإصابة 14 في هجمات على مساجد في أفغانستان

لقي 10 قرويين مصرعهم وأصيب 14 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين في أفغانستان ليلة الثلاثاء وفقا لما أعلنته السلطات اليوم الأربعاء .

ووفقا لما صرح به المتحدث باسم حكومة الاقليم طالب مانغال، في الحادث الأول، قُتل 3 أشخاص وأصيب طفل بعد أن أطلق مسلحون النار على أشخاص خارج مسجد حيث كانت صلاة ليلة رمضان قائمة في حوالي الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي بقرية كوراتشاكو، بمنطقة صباري بإقليم خوست الشرقي، على بعد 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة كابول.

وفي اقليم بروان الشرقي، قُتل 7 قرويين وأصيب 13 آخرون في هجوم مماثل خلال صلاة المغرب بالساعة 7:00 مساء، في قرية خالازاي، على مشارف العاصمة الإقليمية مدينة تشاريكار، على بعد 55 كيلومترا شمال كابول،بحسب قناة "تولو" الإخبارية المحلية.

ونقلت القناة عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى في تشاريكار.

وحتى الآن لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

ولا يزال المدنيون الأفغان يتحملون وطأة النزاعات المسلحة حيث قُتل أكثر من 500 مدني وأصيب 760 آخرون بسبب أعمال العنف في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في أواخر أبريل.