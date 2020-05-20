شرطة عين تيموشنت تتمكن من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات مشكلة من 5 أشخاص وحجز 7ر8 كلغ من الكيف المعالج, حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

و أوضح ذات المصدر ان العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة تفيد بنشاط مشبوه لأفراد شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات انطلاقا من الشريط الحدودي بولاية تلمسان مرورا بمدينة بني صاف (عين تموشنت) وصولا إلى غاية ولاية بجاية.

واضاف ان التحريات ومراقبة تحركات أفراد هذه الشبكة مكنت من توقيف أحدهم في حالة تلبس بحوزته 7ر8 كلغ من الكيف المعالج بسبدو (ولاية تلمسان) وذلك بعد تمديد الاختصاص .

وسمحت التحقيقات بتحديد هوية أربعة شركاء للموقوف وتم بعد تمديد الاختصاص، توقيفهم بمدينة سيق (ولاية معسكر) على متن مركبة سياحية تستعملها ذات الشبكة في نشاطها الإجرامي,وفق ما ذكره ذات المصدر.

وقد صدر أمر إيداع في حق المتهمين الخمسة بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بني صاف (عين تموشنت) عن تهمة الحيازة وتهريب المخدرات, مثلما تمت الإشارة إليه.