استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت لتسليم يوليو مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 3ر0 بالمائة إلى 75ر34 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو سنتين إلى 94ر31 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة واحدا بالمائة في الجلسة السابقة.

وحل أجل عقد يونيو أمس الثلاثاء عند 50ر32 دولار، بارتفاع 1ر2 بالمائة، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد ماي الشهر الماضي عندما نزول الأسعار لما دون الصفر.

وغلب الاتجاه التصاعدي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس أول أمس الاثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 8ر4 مليون برميل إلى 3ر521 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي نشرها أمس الثلاثاء.