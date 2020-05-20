معهد فنون العرض ببرج الكيفان يطلق موقعه الرسمي الجديد

أطلق المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، هذا الأربعاء، موقعه الرسمي الجديد الذي أتى ليدعّم قلعة التكوين الفني في الجزائر من خلال بوّابة إلكترونية مميّزة تتيح عدة خدمات، وتتموقع كجسر كبير بين المعهد ومتابعيه.

وفي بيان صحفي حصلت عليه ملتيميديا الإذاعة الجزائرية، أبرز د. محمد بوكراس مدير المعهد أنّ إطلاق الموقع الجديد أتى ليقترن بإحياء الذكرى الـ64 لإضراب الطلاب الجزائريين في 19 ماي 1956؛ واستحضار الجزائر لمٱثر ثورة الأقلام.

وتضمن الموقع عدة أقسام تعنى بسائر اشتغالات وأنشطة أعرق قلعة للتكوين الفني بالجزائر؛ كما يتضمن الموقع قاعدة بيانات تشمل تاريخ المؤسسة منذ شعلة التأسيس عام 1964؛ إضافة إلى التعريف بمختلف تخصصات وبرامج المعهد؛ فضلا عن النظام الداخلي والفريق البيداغوجي.

ويتيح الموقع مواكبة ٱنية مستمرة لمستجدات المعهد وما يتصل بدروب المسرح والثقافة؛ كما يحرص على توثيق ذاكرة المؤسسة عبر سلسلة تقارير نوستالجية وألبومات صور ووسائط سمعية بصرية تدون سير ومذكرات خريجي المعهد وتحتفي بإبداعات الطلاب وصناع الوهج الفني في الجزائر.

ونوّه د. بوكراس إلى أنّ إطلاق الموقع الجديد يعد خطوة متجددة في سياق تطوير وتعميق أدوار المعهد على درب تفعيل أكبر لمنظومته التكوينية؛ وترسيخ لبنات الفكر والفعل الفني الأكاديمي البنّاء.

وأهابت إدارة الموقع بالطلاب والأساتذة والعائلة الفنية الكبيرة؛ للتفاعل؛ وتدعو الجميع للتعبير عن قناعاتهم وأفكارهم بمنتهى الحرية وعلى نحو حضاري راق ملتزم بقيم الحوار المثمر وقواعد احترام الٱراء والرؤى؛ بما يسهم في إنضاج الأفكار والطروحات ويتيح تعميق النقاش وتقديم الإضافة المرتجاة لراهن وقادم المعهد.