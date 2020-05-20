كورونا: وضع الكمامة إلزامي اعتبارا من اول ايام عيد الفطر

20/05/2020 - 16:12

قررت الحكومة في اجتماعها هذا الاربعاء إجبار المواطنين على وضع الكمامات اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك, وهذا للحد من انتشار وباء كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد, حيث سيتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم الى عقوبات قانونية.

ويأتي هذا الإجراء الذي يدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا, نظرا لما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاقي.

وفي هذا الصدد, فإنه يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة, والمحلات التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة, إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات.

وستوضع في متناول المواطنين امكانيات الحصول على الكمامات على نطاق واسع, حيث تتكفل بعملية التوزيع على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته.

وقد عبرت الحكومة عن ثقتها "المطلقة" في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا.

 

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الجزائر

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