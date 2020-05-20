وزير الدفاع : سنرد على أي تحرك أمريكي يستهدف ناقلات النفط الإيرانية

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي اليوم الأربعاء أن أي تعرض أميركي لناقلات النفط الإيرانية سوف لن يبقى دون رد.

وقال العميد حاتمي في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أن أي عرقلة لناقلات النفط تعد "خرقا للقرارات والأمن الدولي"ي لذا يتوجب على المنظمات الدولية وكذلك الدول الحساسة تجاه القرارات وامن المياه الدولية إبداء رد الفعل تجاه هذه القضية حتما.

وأكد بان أي عرقلة من جانب واشنطن لحركة ناقلات النفط الإيرانية ستواجه برد حازم من جانب إيران وإضافي أن هذا العمل يعد نوعا من القرصنة البحرية.

وتابع وزير الدفاع الإيراني بطبيعة الحال فان سياستنا واضحة تماما ونعلن بصراحة بأننا لا نتحمل أي عرقلة (لناقلاتنا).

وإضافي أن الأميركيين والآخرين يعلمون تماما بأننا سوف لن نتردد إطلاقا في الرد على مثل هذا الأمر وان ازدادت العراقيل واستمرت فإنهم سيواجهون ردا حازما.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت أخيرا تهديدات ضد السفن الإيرانية اثر صادرات البنزين من قبل إيران إلى فنزويلا.