قسنطينة: فتح مخبر للكشف عن فيروس كورونا بمدرسة البيوتكنووجيا بعد عيد الفطر

سيدخل مخبر الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيز الخدمة مباشرة بعد عيد الفطر المبارك بالمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، حسب ما صرح به اليوم الأربعاء مدير ذات المؤسسة، البروفيسور، دوادي خليفي.

وقد تم تسخير وسائل لوجستيكية هامة تستجيب للمعايير التكنولوجية والأمنية وذلك للسماح بتشغيل هذه المنشأة الجديدة الخاصة بإجراء التحاليل والكشف التي تأتي لتعزز قدرات الولاية في هذا المجال، كما تمت الإشارة إليه.

ويندرج فتح هذا المخبر الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد في إطار عمل مشترك بين المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا وكلية العلوم الطبية لجامعة قسنطينة 3 و المخبر البيولوجي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس، كما أوضحه البروفيسور خليفي الذي أكد على أهمية هذه المنشأة في تدعيم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتتوفر المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة على مختبر للبيولوجيا الجزيئية ولديها جميع المعدات الأساسية لإجراء الفحوصات والكشوف، وفقا لنفس المصدر الذي أكد بأن كل الظروف الأمنية تم توفيرها في محيط هذا المخبر الجديد لتحاليل كوفيد-19 .

و تأتي هذه المبادرة بفضل تبرعات لجمعية شبانية طبية من قسنطينة التي أتاحت لهذا المختبر الجديد اختبار خاص ب(البوليميراز المتسلسل) الجديد وكذا آلة الاستخراج بالإضافة إلى مجموعات (الكواشف)، حسب ما أضافه البروفيسور خليفي الذي أشاد بهذا "العمل الذي يعكس روح المواطنة لدى أطباء ملتزمين ".