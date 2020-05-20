تونس تستأنف نشاطها السياحي اعتبارا من 24 ماي الجاري

أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، استئناف النشاط السياحي اعتبارا من 24 ماي الجاري، أي خلال الفترة الثانية من الحجر الصحي المخفف، بدلا من الفترة الثالثة التي كان مبرمجا استئنافها.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير السياحة محمد علي التومي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة، اليوم ، للإعلان عن قرارات اتخذتها الحكومة لصالح القطاع السياحي.

وتمتد الفترة الثانية من الحجر الصحي، بين 24 ماي الجاري حتى 3 جوان المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثالثة من 4 جوانحتى 14 من الشهر ذاته.

وقال الوزير التومي، إن استئناف النشاط السياحي يشمل إعادة فتح الوحدات السياحية بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي.

وأرجع قرار الاستئناف، إلى تحسن الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف قائلا "السياح في المرحلة الأولى هم من السكان المحليون (سياحة داخلية)، وفي مرحلة ثانية سنتوجه إلى سياحة الجوار ...

بدأنا الترويج لهذه الخطة لدى العديد من الدول".

ويوفر قطاع السياحة في تونس أكثر من 400 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، كما يعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.

وفي 3 ماي، دخلت تونس مرحلة حجر صحي مخفف، سمحت فيه الحكومة لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط بعد قرابة شهر ونصف من حجر شامل.

وأعلنت تونس، اليوم، وفاة واحدة وإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1044 حالة، فيما تم تسجيل تعافي 826 شخصا ووفاة 47.