مستشار رئيس الجمهورية : الرهان قائم على المواطن لتوفير الشروط الوقائية لمكافحة فيروس كوفيد 19

أكد ، اليوم الأربعاء ، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني ، عيسى بلخضر ، في تصريح للقناة الأولى بأننا اليوم أمام معركة الوعي لمكافحة فيروس كوفيد 19.

وعاد ليؤكد قائلا :" نحن في مرحلة حاسمة للقضاء على هذا الوباء ولا يتأتّى ذلك حسبه إلاّ باعتماد تقليد وقائي معين من خلال كل المعطيات والرهان اليوم قائم على المواطن الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته البسيطة التي لا تتعدى توفير الشروط الوقائية ".

هيام بن فريحة : على القطاعات التعاون في ما بينها للتغلب على هذا الفيروس

وفي السياق ذاته ، أوضحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين ، هيام بن فريحة ، أن :" جهود القطاع إستراتيجية وهي تسمح لنا اليوم كقطاع أن نتعاون مع القطاعات الأخرى من أجل التضامن للتغلب على هذا الفيروس ".

كريكو كوثر : الانطلاق بحر هذا الأسبوع في توزيع الكمامات على العائلات المعوزة وطنيا

أما وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ، كريكو كوثر ، فقد أكدت أن الانطلاقة ستكون بحر هذا الأسبوع في توزيع الكمامات على العائلات المعوزة ".

بقاط : الكمامة هي الوسيلة الوحيدة لوقف تفشي الفيروس

أما الأستاذ بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا أوضح من جديد أن الكمامة هي الوسيلة الوحيدة لوقف تفشي الفيروس ".

وزيرة العلاقات مع البرلمان توزع 10 آلاف كمامة على الأطفال المصابين بالسرطان

من جهتها ، زارت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، مصلحة طب أورام الأطفال للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا بالعاصمة، حيث قامت بتوزيع 10 آلاف كمامة وهدايا لمرضى السرطان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة "تدخل في إطار مسعى الحكومة لتعميم ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا"، مشيرة أنه سيتم توزيع "10 آلاف كمامة ذات ألوان باهية متكونة من رسومات وحفاظات وكذا هدايا رمزية على الأطفال المرضى الذين لا يمكنهم قضاء عيد الفطر مع أوليائهم".

المصدر : الإذاعة الجزائرية