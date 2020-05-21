مستشفى بوحارة بسكيكدة : فريق طبي يجري عملية قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكوفيد -19

أجرى فريق طبي متخصص في أمراض النساء و التوليد ليلة الأربعاء إلى الخميس عملية قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكوفيد -19 بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة حسب ما علم من مدير ذات المؤسسة الاستشفائيةي عيسى زرمان.

و أوضح المصدر ، أن السيدة التي تبلغ من العمر 37 سنة مصابة بفيروس كورونا المستجد و كانت تتلقى العلاج بمستشفى الإخوة سعد قرمش المخصص للمصابين بكوفيد-19 تم نقلها إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة لإجراء العملية القيصرية على اعتبار أن مستشفى سعد قرمش لا يتوفر على مصلحة لطب النساء و التوليد.

و أضاف أن كل التدابير اللازمة قد اتخذت لاستقبال السيدة بداية من تخصيص مسار خاص بها عند دخولها المستشفى و حتى وصولها إلى قاعة العمليات و الجناح الخاص الذي تم تخصيصه لإجراء هذا النوع من العمليات لهذه الفئة.

و أفاد السيد زرمان بأن الأم و المولود من جنس ذكر في حالة وصفها بـ"الجيدة" مضيفا بأن الرضيع تم نقله إلى جناح خاص في انتظار أن تجرى له كل الفحوصات الضرورية للتأكد من إصابته أو من عدمها من فيروس كورونا المستجد قبل تسليمه لعائلته.

للإشارة تعد هذه العملية الأولى من نوعها بسكيكدة و التي تجرى على سيدة مصابة بكوفيد-19.