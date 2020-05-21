المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بإنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية

عقد وزيرا الفلاحة و التنمية الريفية شريف عماري و الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، هذا الأربعاء اجتماعا خصص لمناقشة وإثراء مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية.

وحسب موقع الوزارة على فيسبوك فانه و"بعد مناقشة الاقتراحات والتعديلات حول النصوص والأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهام و صلاحيات و أهداف الديوان، تمت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بهذه المؤسسة المستحدثة مؤخرا والذي سيقدم للأمانة العامة للحكومة."

وأضاف المصدر أن الوزير عماري أكد خلال هذا الاجتماع، على أهمية تعزيز هذا الديوان بالآليات الضرورية التي تمكنه من أداء المهام المنوطة به بكل ارياحية.

يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 ماي 2020 قرر إنشاء ديوان الفلاحة الصحراوية مهمته الأساسية تطوير الزراعات الصناعية.