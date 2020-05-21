وفاق سطيف: حلفاية يرفع شكوى ضد المناجير سعداوي

كشف فهد حلفاية المدير العام لنادي وفاق سطيف، هذا الخميس، عن رفعه شكوى ضد المناجير نسيم سعداوي، على خلفية التسجيل الصوتي المسرّب والمنسوب إليه حول ترتيب مباريات البطولة، مؤكدًا أنه سيقاضي أشخاصا آخرين "حاولوا ابتزازه"، وذلك "بعدما يتبين أنّ التسجيل مفبرك"، على حد قوله.

وعقب الاستماع إلى أقواله من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، صرّح حلفاية: "أوضحت للجنة أنني قدمت شكوى لدى العدالة على مستوى ولاية الجزائر وشكوى أخرى لدى الشرطة الاقتصادية المختصة في قضايا الفساد ضدّ المناجير نسيم سعداوي، وأكدت لهم أن التسجيل مفبرك، وفي أقرب الآجال سيتبين حقيقة ما أقول".

وأضاف: "بعد تأكيد يتبين أن التسجيل مفبرك، سأتقدم بشكاوى أخرى ضد أشخاص حاولوا ابتزازي"، غداة اتهامه بأنه طلب من أحد المناجرة المعروفين في الوسط الكروي، بترتيب بعض مباريات البطولة المحترفة ومحاباة فريقه بهدف التتويج باللقب على حساب أندية أخرى.

ووعد المسؤول الأول للنسر الأسود، بالكشف عن عدة أمور بمجرد تأكيد التحقيقات "فبركة" التسجيل، الذي اعتبره حلفاية "محاولة لضرب استقرار الفريق والنيل منه"، مؤكدًا أنّ الوفاق فريق عريق لن يتضرّر بهذه الأمور"

من جهته، أكد محامي الوفاق نبيل بن النية: "توجّهنا إلى العدالة، يعني أننا نمتلك قرائن قانونية تثبت الدعوى, وهناك دلائل مادية تؤكد أنّ التسجيل مفبرك, والخبرة الفنية من طرف الجهة الرسمية هي التي ستثبت هذا الأمر".

وفيما يتعلق بعدم استدعاء المناجير المعني بالقضية، أوضح المحامي: "ليس من صلاحياتنا مطالبة اللجنة باستدعاء أي شخص لأنها تتمتع بالسلطة التقديرية".

واعتبر المحامي أنّ الشكوى التي تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضد مجهول "حسب قراءتي القانونية، ستسير في صالح الوفاق وفي صالح الرياضة الجزائرية، ونحن الآن بانتظار قرارات لجنة الانضباط قبل أن نتصرف من الناحية القانونية".

وكان حلفاية غاب عن جلسة الاستماع الأولى التي كانت مقررة يوم الاثنين الفارط "لأسباب صحية"، علمًا أنّه رفع يوم الخميس الفارط شكوى ضد مجهول لدى أمن ولاية سطيف، وفي نفس اليوم، عاقبت رابطة كرة القدم المحترفة، المدير العام للوفاق بصفة "احتياطية" إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط.

