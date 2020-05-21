تحديد أوقات العمل في الوظيفة العمومية بعد عيد الفطر

حدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، هذا الخميس، مواقيت العمل خلال الفترة من بعد عيد الفطر المبارك الى غاية يوم 29 ماي الجاري مع الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الحالية للحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المصدر ذاته أنّ العمل بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولاية البليدة سيكون من الاحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة زوالا.

أما بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات كل من بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، المدية، وهران، تيبازة ،وعين الدفلى، فستكون مواقيت العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة زوالاً.

وبالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الأخرى، فسيكون العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة والنصف زوالاً.

وأضاف البيان أنّ المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي والمستخدمين الذين يحوزون رخصًا خاصة للتنقل أثناء ساعات الحجر، فسيبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

وكانت الحكومة قرّرت تمديد العمل بنظام الحجر الحالي، في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا، ومُجمل التدابير الوقائية المرافقة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، داعية المواطنين الى مواصلة التحلي باليقظة واحترام التدابير الصحية.